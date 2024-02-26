Реал до сих пор вынужден обходиться без Беллингема, но Рюдигер вернулся, чтобы закрыть дыру в центре обороны. С немцем Лунину спокойнее защищать мадридские ворота. Украинец привычно вышел в стартовом составе.

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Севилья так мало создавала, что Андрей за первый тайм не сделал ни одного сейва (потянул удар Окампоса, но перед тем был фол). Несколько раз вовремя вышел на перехват за пределы штрафной площади, в остальных эпизодах спокойно забрал мяч.

После перерыва раз пришлось вступить в игру. Если Эн-Несири не попал в угол ворот, то Ромеро откликнулся на пас партнера точным ударом. Лунин грамотно выбрал позицию и коленом остановил мяч.

Реал в первом тайме тоже не фонтанировал моментами (4 удара), а активизировался уже во втором. Ближе всех к голу был Вальверде: издалека пальнул под перекладину, а затем опорной ногой пробил в штангу. На перспективные позиции выходил Винисиус.

"Сливочные" забили после нарушения. Васкес воспользовался пасом Винисиуса, однако атака началась с незаконного отбора Начо. Мадрид усиливал давление, гол назревал. Героем стал Модрич. Хорват вышел на замену и идеально положил мяч от штанги в угол ворот.

Кстати, эпизод спорный, ведь Кроос подавал на Рюдигера, который был в офсайде (защитник, борясь с Антонио, вынес мяч на Модрича). VAR не вмешался. Интересно, что решение принимал четвертый арбитр, который заменил главного судью из-за травмы.

Реал победил, набрал 65 очков и увеличил отрыв от конкурентов: +8 от Барселоны, +9 от Жироны. Севилья осталась на 15 месте, имея 24 балла.