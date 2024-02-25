"Прежде всего я хочу сказать, что начался третий год полноценной военной агрессии со стороны России. Уже третий год, как она вторглась в нашу страну, разрушает наши города, убивает наших жителей, увозит наших детей. Это все откладывает свой отпечаток на происходящее. Хочу поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они делают. За то, что сегодня мы имеем возможность играть в футбол. Он существует благодаря им.

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Что касается Михавка. Имеет большие перспективы и большое желание. Он достаточно молодой игрок. Мы всесторонне его поддерживаем и помогаем. Нет людей, которые не делают ошибок. В этом матче Михавко сыграл на достаточно высоком уровне. Мяч проскочил у него под ногой. Такое случается. Но в том эпизоде мы могли сыграть лучше, когда пропускали. Поэтому это коллективная ответственность и коллективная ошибка.

Что делается для того, чтобы Динамо играло со зрителями? Мы сегодня были как гости. Я знаю, что сейчас клуб ведет переговоры, чтобы сделать все возможное, чтобы на нашем стадионе присутствовали зрители. Но это вопрос в основном не ко мне.

Два разных тайма в исполнении Динамо? У нас и в первом тайме были неплохие моменты, чтобы забить. Понимали, как будет играть соперник. Старались давить на него и делали все, чтобы он терял силы. Понимали, что наступит время, когда мы сможем реализовать свои моменты. Повторюсь, на перерыв мы могли уйти с хорошим для нас счетом.

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На второй тайм сделали некоторые акценты относительно нашей игры и дали понять ребятам, что они делают все правильно, но нужно это делать немного быстрее. Тяжело начинать матч с подарка, который мы сделали сопернику. Но надо отдать должное командам Скрипника. Они играют в интересный футбол. С ними не просто играть и непросто побеждать.

Восстановление Ярмоленко и Тымчика? Ярмоленко начал тренироваться, но пока у него вынужденная пауза. Тымчик начал работать с основной группой. Малыш вылетел на 2,5-3 месяца. Ему делали операцию. Биловар тоже на следующей неделе должен начать работать после сотрясения мозга.

Против кого было играть сложнее – команды Голодюка или Скрипника? Главное то, что мы эти матчи выиграли. Очень трудно начинать весенний период. Все функционально готовы. У всех команд есть какие-то свои наработки. Ты не понимаешь, какие сюрпризы тебе готовят. Акцент делали на своих действиях и стиле, в котором играют команды Скрипника. Думаю, что мы хорошо подготовились", – поделился Шовковский на пресс-конференции.

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