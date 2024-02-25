Ливерпуль в овертайме вырвал победу над Челси (1:0) и выиграл Кубок английской лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кадровая беда Ливерпуля

Михаил Мудрик пятый раз подряд начал матч в запасе Челси. Украинцу не доверили место в старте даже на Кубок лиги. Атаку "синих" уже привычно сформировали Стерлинг, Палмер и Джексон. У Челси много кадровых потерь, но у Ливерпуля еще больше: Салах, Дарвин, Трент, Жота, Собослай, Джонс.

Когда в середине тайма Гравенберх получил травму, Юргену Клоппу пришлось тотально перестраивать состав: Эллиот сел в полузащиту, Брэдли перешел на позицию правого вингера, а Гомес появился в обороне. Двум последним было явно неудобно, поэтому почти все атаки "красных" шли через левый фланг.

Нескучные нули

В дебюте несколько острых ударов нанес Диас. А уже ближе к перерыву при участии колумбийца раз за разом удавалось прорывать фланг. Гакпо с подачи Робертсона головой пробил в штангу. Брэдли сам оказался в чужой штрафной площади, но под его удар легли три соперника.

Челси выглядел не так целостно, атаки были рваными, много возможностей после перехватов запорол Энцо. Однако лондонцы все равно создавали моменты. Казалось, что гол неизбежен, когда Стерлинг, Палмер и Джексон вырвались на ворота, но Коул с метра пробил в голкипера, а Эндо помешал сыграть на добивании.

Бенефис арбитров

Партнеры Мудрика даже забили – снова на первых ролях все те же. Палмер бросил в прорыв Джексона, тот покатил на Стерлинга, а Рахим занес мяч в ворота. Впрочем, арбитры зафиксировали офсайд, а VAR подтвердил миллиметровое положение вне игры.

Позже судьи отдали долг и также неочевидно отменили гол Ливерпуля. Подача со штрафного, Эндо из офсайда начинает движение от ворот и блокирует Колуила. Ван Дейк, пользуясь нейтрализацией соперника, головой забивает. Арбитр после просмотра VAR зафиксировал положение вне игры.

Расточительство Челси и дети Ливерпуля

Челси лучше провел конец основного времени. Фернандесу создали великолепный шанс, но чемпион мира бездарно завершил пяткой. Дисаси не сложился, чтобы забить в пустой угол. А лучшие возможности имел Галлахер – его выводил на удары Палмер. Конор сначала попал в штангу, а затем не реализовал выход один на один.

В компенсированное время Челси прижал Ливерпуль к воротам. Келлехеру пришлось спасать мерсисайдцев шестью сэйвами. В овертаймах уже мерсисайдцы забрали мяч под контроль. Даннс головой пробил под перекладину, Эллиот бил с острого угла – Петрович дважды героически остановил мяч на линии.

Юрген Клопп вообще не имел, кем усиливать игру. Вышли 19-летний Кларк, 19-летний Макконнелл и 18-летний Даннс. Сомнительное усиление. У Маурисио Почеттино было больше резервов. Появился Нкунку, перед овертаймами наконец-то получил игровые минуты Мудрик. Впервые с 4 февраля.

Из-под Мудрика забили победный гол

За выделенные полчаса Михаил ничем положительным не запомнился. Где-то сыграл на опережение, где-то перехватил, где-то подчистил. В атаке не было возможностей себя проявить: 9 касаний мяча, пас под неострый удар Палмера.

К сожалению, украинец оказался не в том месте не в то время. Ливерпуль подавал угловой – точно в зону Мудрика. Михаил просто выпрыгивал и ждал мяч себе на голову, но из-за спины неожиданно вылетел ван Дейк и забил победный гол. Ливерпуль выиграл десятый Кубок лиги.

Как Мудрик дошел до такого и есть ли свет в конце тоннеля