Рух и Полесье не смогли выявить сильнейшего в поединке 18-го тура УПЛ, который состоялся 25 февраля 2024 года. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Поединок между лидерами чемпионата (6-е место против третьего) обещал быть интригующим. Старт поединка был за Полесьем – Макуана качнул Слюбика и навесил в штрафную, а Будковский замкнул головой, едва не сев на газон. 0:1 и четвертый гол Филиппа в текущем сезоне.

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Житомиряне могли удвоить преимущество на 29-й минуте. Макуана и Фортюн выбежали 2 в 1 защитника, но француз испортил момент, просто не обработав передачу. Мгновенно Рух заработал пенальти – Климчук грамотно подставился, когда запрессинговал защитника. Пидгурский развел мяч и Бойко в разные стороны.

В первом тайме голов больше не было. После перерыва моментов было немного, а главным событием стала травма Макуана. "Конголезский Мбаппе" вел борьбу за мяч со Слюбиком и вдруг завалился на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Нападающего в слезах пришлось забирать с поля на носилках.

Рух мог вырвать победу в компенсированное время – Плюмен протащил мяч в штрафную и опасно навесил вдоль ворот, но Слюбик не дотянулся до мяча. Ндукве в ответ пробил головой чуть мимо ворот, а финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.

Таким образом, Полесье осталось третьим с 33 очками, а Рух с 27 пунктами расположился на шестой строчке.

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