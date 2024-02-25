Визела устроила результативную перестрелку с Эшторилом в матче 23-го тура чемпионата Португалии – Орест Лебеденко помог избежать поражения на последних секундах.

Визела устроила результативную перестрелку с Эшторилом в матче 23-го тура чемпионата Португалии – Орест Лебеденко помог избежать поражения на последних секундах.

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Игра шла к волевой победе Эшторила, но на 90+5 минуте Лебеденко головой замкнул навес с углового, спасая ничью для Визелы.

Следует добавить, что этот гол стал первым для Ореста в текущем сезоне. До этого Лебеденко записал в свой актив ассист, сыграв всего в 17 матчах.

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