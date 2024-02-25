Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Минай, должен был стартовать в 13:00 на Днепр-Арене, но из-за воздушной тревоги в регионе игра началась с опозданием на 40 минут. Фаворит поединка был очевиден – команда Юрия Максимова завершила первую часть УПЛ на второй строчке. Минай не выиграл ни одной игры и прочно засел на дне турнирной таблицы, набрав только 6 очков в 15-ти матчах.

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За время зимней паузы команда Юрия Максимова претерпела лишь несколько несущественных изменений. К Днепру-1 присоединился Олег Очеретько, который сразу же вышел в старте, а еще клуб покинули несколько легионеров. Вместо травмированного Александра Сватка в центре защиты рядом с Сарапием появился Василий Кравец.

Минай же в своем привычном стиле обновил большую часть команды, потеряв ряд лидеров во главе с Твердохлебом, но Желько Любенович далеко не всем новичкам доверил место в основе. В частности, остались в запасе мастер спорта Украины Владислав Вакула и Кирилл Попов.

В дебюте игры хозяева прогнозируемо забрали мяч, но Минай пытался отвечать. Перспективная атака гостей завершилась заблокированным ударом Ременяка – а мог быть и выход один на один. Днепр-1 ответил ударом Гуцуляка после ошибки Корнийчука – кипер Миная Александр Кемкин, который вытеснил Александра Бандуру из основы, отбил мяч. Еще одна атака хозяев завершилась неточным ударом Очеретько с линии штрафной. А на 14-й минуте игра снова прекратилась – очередная воздушная тревога.

После возобновления матча снова мог забивать Гуцуляк, однако немного не попал. Много атаковали подопечные Максимова – 9 ударов за первые 24 минуты, однако ставка на быстрый гол не сыграла. Вместо этого забил Минай. На 25-й минуте Артур Ременяк открыл счет, замкнув классный навес Устименко с правого фланга. Ошибка игроков Днепра-1 в центре поля (Пихаленок потерял мяч), контратака гостей и 1:0 в их пользу. И тут же игра снова прервалась – очередная воздушная тревога в Днепре. Для чего вообще позволять играть в прифронтовой области – вопрос риторический. Выглядит, как сознательное издевательство над футболистами.

Вскоре после очередного возобновления игры перекладина спасла Минай после удара Адамюка головой. Гости выдержали давление и в контратаке заработали пенальти. Бабенко сфолил против Устименко, который к голевой передаче добавил заработанный 11-метровый. Исполнять удар пошел Кораблин, который не сумел переиграть Евгения Волынца! Бездарно пробил игрок Миная – Волынец, падая, отбил мяч, который летел почти по центру. Кипер Днепра-1 подтвердил звание мастера по отражению пенальти. До перерыва (регламентированного) подопечные Максимова провели еще несколько неплохих атак, но сравнять счет не смогли.

Зато сравняли на старте второго тайма. Корнийчук сыграл рукой в борьбе с Рубчинским. Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти уже в ворота Миная. Пихаленок пробил куда лучше Кораблина – 1:1. Вскоре после этого Желько Любенович выпустил Владислава Вакулу – официальный дебют мастера спорта за Минай. Максимов бросил в игру своих джокеров – Кивинду с Пасичем.

Замена чуть не сработала. Пихаленок доиграл эпизод и в падении навесил на Кивинду. Даниэль пробил с лета – Кемкин спас Минай. После углового гости снова едва отбились – защитник в последний момент встал на пути мяча. Снова классное действие от Пихаленка, который нашел Гуцуляка, однако Алексей не смог поразить ворота. Вырвать победу мог и Минай – Попов неудачно пробил с линии вратарской после розыгрыша углового.

1:1 – Минай сенсационно отобрал очки у Днепра-1, хотя и продолжил серию без побед в чемпионате. Закарпатцы все еще идут последними (7 баллов). Днепр-1 не смог догнать Кривбасс, набрав 32 пункта. Ничья команды Максимова дает шанс и другим конкурентам – Полесью, Шахтеру и Динамо.

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