"Змеи" уверенно мчатся к чемпионству. Преимущество настолько велико, что Симоне Индзаги может позволить себе прибегнуть к ротации. В конце концов, глубина состава у Интера такая, что даже условные резервисты сильнее, чем большинство команд Серии А. Это мы сегодня и увидели.

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Лечче, который удивлял на старте сезона, сумел достойно сопротивляться лишь в первом тайме. Гости забили лишь раз – Лаутаро после классной передачи Асллани оформил свой 100-й гол в Серии А. Зато после перерыва Интер деклассировал оппонента. Сначала было две минуты славы Фраттези, в течение которых он оформил гол + пас, а чуть позже забил Стефан де Врей.

Добавим, что после сегодняшнего дубля в активе Лаутаро уже 22 гола в этом розыгрыше Серии А. Аргентинец третий сезон подряд забивает более 20 голов в чемпионате. Это лишь пятый игрок за последние 65 лет, сумевший такое сделать. Остальные четверо – Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани, Антонио Ди Нанате и Габриэль Батистута.

Благодаря этой победе Интер сохранил 9 очков преимущества над вторым местом, при этом еще и имея матч в запасе. Лечче проиграл третий раз подряд и остается на 14-м месте турнирной таблицы.