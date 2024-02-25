В воскресенье 23-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 23-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 2:2

Голы: Макс, 14, Мармуш, 90+2 – Лакруа, 2, Беренс, 36

Боруссия Д – Хоффенхайм – начало матча в 18:30

Аугсбург – Фрайбург – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Айнтрахт на своем поле отскочил с Вольфсбургом. Гости ошарашили франкфуртцев уже на 2-й минуте, но те нашли в себе силы отыграться. Однако в середине тайма "волки" снова вышли вперед – Беренс удачно замкнул подачу во вратарскую – и держали победный счет до 92-й минуты. Мармуш украл у гостей сенсационную победу, спасши Айнтрахт от фиаско.

Это матч стал уже четвертым подряд для подопечных Дино Топмьоллера, в котором они не могут победить. Как следствие, шестая строчка турнирной таблицы – хозяева не воспользовались вчерашней победой Баварии, чтобы ближе приблизиться к РБ Лейпциг.

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