Кипр, 27 тур

Арис – Омония – 1:2

Голы: Гомис, 45+5 – Безус, 29 (п), Семеду, 35

Омония, хотя и оказалась в чемпионской группе, но далека от борьбы за самые высокие места. Арис находится на втором месте и был фаворитом. Гости и забили первыми, но VAR не дал засчитать гол россиянина Кокорина.

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В конце концов, счет открыл Роман Безус, которому доверили право исполнить пенальти. Это третий гол украинца за последние четыре матча. В нынешнем сезоне наш земляк записал в свой актив 12 забитых мячей на клубном уровне. Это лучший показатель в Омонии. Команда украинца поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы.