В этом сезоне Аталанта уже дважды побеждала Милан – в первом круге Серии А и выбила "россонери" из Кубка Италии. В обоих тех матчах подопечные Джан Пьеро Гасперини доминировали. Сегодня же такого не было. Рафа Леау уже на третьей минуте забил великолепный гол. Интересно, что португалец не отмечался в чемпионате с сентября.

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Милан продолжал вести игру, но не забивал. Но гол Аталанты все равно был нелогичным. Жиру пришел на стандарт и привез пенальти. У команды Пиоли с этим большие проблемы. За последние шесть матчей лишь дважды "дьяволы" не фолили в своей штрафной. Соперники все эти 11-метровые реализовали.

Во втором тайме на поле были лишь хозяева. Аталанта могла думать только об обороне. Леау и Пулишич разрывали оборону соперника. Не забивали исключительно из-за одного человека. Марко Карнесекки провел феноменальный матч, не раз по-настоящему спасав. Милан заслужил победить, но не дожал. Бергамаски прервали свою победную 5-матчевую серию и не смогли догнать Болонью. "Россонери" еще больше отстали от Интера и Ювентуса.