Франция, 23 тур

Ницца – Клермон – 0:0

Ланс – Монако – 2:3

Голы: Ваи, 31, Саид, 77 – Балогун, 19, Минамино, 30, 90+2

Незабитый пенальти: Балогун, 82

Гавр – Реймс – 1:2

Голы: Туре, 74 (п) – Дарами, 64, 90+6

Удаления: Фокет, 66 (Реймс)

Тулуза – Лилль – 3:1

Голы: Элеби, 49, Сьерро, 60, Даллинга, 66 – Гаральдссон, 45

ПСЖ – Ренн – 1:1

Голы: Рамуш, 90+7 (п) – Гуири, 33

Ренн прервал победную серию, которая длилась более двух месяцев. Случилось это на поле ПСЖ. Хотя гости были по-настоящему близки, чтобы увезти домой три очка. Однако в компенсированное время парижане смогли избежать поражения благодаря пенальти, который заработал и реализовал Рамуш.

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В конце концов, главная сенсация тура случилась не в столице. Ницца, которая не так давно была главным конкурентом ПСЖ, напрочь посыпалась. Сегодня "орлята" на своем поле не смогли дожать Клермон – последнюю команду в турнирной таблице. Лилль упустил шанс выбросить Ниццу из зоны Лиги чемпионов. Подопечные Паулу Фонсеки проиграли Тулузе.

Монако и Реймс одержали победы благодаря голам на 90+. Команду из княжества вытащил бывший нападающий Ливерпуля Такуми Минамино.