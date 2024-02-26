Головні новини футболу 25 лютого: Мудрик програв Ліверпулю трофей, Гармаш забив Динамо
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 25 лютого.
УПЛ
Денис Гармаш покарав Динамо розкішним ударом на 5-й хвилині, але кияни перемогли Металіст 1925 у першому офіційному матчі року. Олександр Шовковський проаналізував матч.
Дніпро-1 сенсаційно втратив очки з Минаєм і відпустив лідера УПЛ. Колос дотиснув Верес у матчі різних таймів. Рух відібрав очки в Полісся – лідер УПЛ втратив свого "Мбаппе".
Наші за кордоном
Ліверпуль з дітьми вирвав перемогу над Челсі та завоював Кубок ліги – Михайло Мудрик отримав шанс, але віддав трофей ван Дейку. Реал дотиснув Севілью шедевром Модріча та збільшив відрив на вершині Прімери – лінивий матч для Андрія Луніна.
Анатолій Трубін провів другий "сухий" матч поспіль за Бенфіку. Роман Безус забив втретє за чотири матчі. Українець врятував від поразки голом на 90+5 у Європі.
Інші топ-новини
Помер колишній форвард Манчестер Сіті та збірної Англії.
Інтер розгромив Лечче, не підпустивши переслідувачів, а Мілан не зміг дотиснути Аталанту пропри шалену перевагу. ПСЖ врятувався від поразки завдяки VAR на 90+7, а Борусія Д програла Хоффенхайму.