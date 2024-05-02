Защитник "горняков" Валерий Бондарь признался, что буквально мечтает забить хотя бы один гол в текущем сезоне.

– Ты получил предупреждение в матче с Черноморцем, и оно стало четвертым в сезоне. Следующий поединок пропустишь?

Да. К сожалению, следующую игру (матч 27-го тура УПЛ против все того же Черноморца, – прим.) я пропущу. Но у нас есть ребята, которые могут выйти на поле и показать высокий класс. Тот самый Ярослав Ракицкий.

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Я же буду самым ярым болельщиком нашей команды в ближайшее воскресенье. Когда ты защитник – трудно не получать желтые карточки.

– Во втором тайме у тебя был хороший момент для взятия ворот, но ты пробил выше ворот. Обидно?

– Очень. Очень хочется забить гол в официальном матче. Иду на все угловые, стандарты, но пока что не могу отличиться. Уже и в церковь хожу – ничего не помогает. Пока что в сезоне-2023/24 мне не удалось забить гол. Все наши ребята забивают голы, даже защитники. Ефим Конополя и Николай Матвиенко могут забить, а я пока нет, – сказал Бондарь в комментарии Sportarena.

Напомним, в текущем сезоне Валерий провел за Шахтер 25 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

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