Больше всего внимания перед матчем Металлист 1925 и Динамо было приковано к Денису Гармашу. Знаковый экс-хавбек "бело-синих" впервые сыграет против родного клуба, ведь зимой стал игроком Металлиста 1925. Уже на 5-й минуте Гармаш показал, что его рано списывать со счетов: он получил скидку от Борячука и мощным ударом с линии штрафной вколотил в ближнюю девятку – 1:0.

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В общем, Динамо ожидаемо больше владело мячом, а харьковчане играли на контратаках, которые порой были намного острее. Отметим и очень активного Гармаша, который дважды жестко сыграл против Вивчаренко – судья все же показал Денису желтую карточку на 30-й минуте. Шапаренко ответил за своего партнера, зацепив рукой в затылок Гармашу – тоже желтая.

Что касается моментов, то Динамо могло дважды забивать после розыгрышей стандартов, но Попов и Михавко неточно пробивали головой. А ближе к перерыву Ванат выскочил один на один с Мозилем, но не сумел его пробить. Волошин классно пробил в угол с линии штрафной – голкипер также потянул. Но после розыгрыша углового Динамо отыгралось. После подачи Буяльского Волошин головой вернул мяч в штрафную, Попов сбросил на Ваната, а тот выкатил Кабаеву – 1:1.

На второй тайм Гармаш уже не вышел – Скрипник заменил экс-ветерана Динамо на Дмитрия Юсова. После этого определенная магия на поле исчезла, а Металлист 1925 постепенно стал проседать. Динамо же стало строить быстрые атаки, что принесло результат. Шапаренко обокрал Червака на своей половине, разогнал атаку и отдал налево на Волошина, а тот нашел Ваната на дальней штанге – 1:2.

Арбитр отменил еще один гол Ваната – Волошин в эпизоде перед этим оказался в офсайде. Но Буяльский таки увеличил отрыв. Мозиль отразил перед собой коварный удар Волошина, а Виталий удачно сыграл на добивании. Харьковчане отыграли один мяч – Овусу Раймонд Фримпонг первым касанием забил после передачи Юсова. Динамо мгновенно увеличило отрыв – Шапаренко пробил в дальний угол, попал в стойку, а мяч отскочил в Ваната, а от него оказался в воротах. Металлист 1925 еще и потерял Юрченко из-за повреждения на последних минутах.

Таким образом, Динамо набрало 31 очко и разделяет 4-5 места с Шахтером. Отставание от первого Кривбасса составляет 6 пунктов, но у обоих украинских грандов есть по 3 игры в запасе. Металлист 1925 с 15 баллами остался вблизи зоны вылета.

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