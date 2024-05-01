Кубок Швеции, финал

Мальмё – Юргорден – 1:1 (4:1 – пен.)

Голы: Али, 71 – Хюммет, 79

Мальмё в 16-й раз в своей истории завоевал Кубок Швеции. В финальном матче команда Хенрика Райдстрома обыграла в серии пенальти Юргорден. Таким образом, наставник "бело-голубых" стал победителем Кубка и как игрок, и как тренер. В 2009 году он выиграл этот трофей в составе Кальмара.

"Оставит нас в покое": УЕФА больше не настаивает на внедрении системы VAR в европейском чемпионате

Героем серии пенальти стал вратарь Мальмё Юхан Далин, который отразил два удара. После матча он признался, что 11-метровые удары никогда не были его сильной стороной, но "рано или поздно всё меняется". "Наш тренер вратарей Федель подсказывал мне перед каждым ударом, куда соперники будут бить. Каждый раз он подсказывал правильно, но в случае с первым ударом Даниэльсона я не прислушался – и пожалел об этом", – цитирует Далина Expressen.