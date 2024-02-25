Трубин провел второй "сухой" матч подряд за Бенфику – "орлы" разбили аутсайдера, экс-звезда Шахтера снова забил
Бенфика разгромила Портимоненсе в матче 23-го тура чемпионата Португалии, а Анатолий Трубин удержал свои ворота на замке.
Чемпионат Португалии 2023/24, 23-й тур
Бенфика – Портимоненсе – 4:0
Голы: Рафа Силва, 55, 75, Нерес, 57, Ди Мария, 59
После тяжелого матча в Лиге Европы Бенфику ожидала встреча с аутсайдером чемпионата – Портимоненсе. Прогнозируемо "орлы" контролировали игру, но первый тайм закончился без голов.
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Но в начале второй половины судьба игры была решена. Рафа Силва на 55-й минуте остался один на правом краю штрафной – португальцу никто не помешал пробить шведой в ближний угол. Через 2 минуты Нерес хладнокровно реализовал выход один на один, а на 59-й Ди Мария элегантно замкнул передачу Рафы Силвы. Португалец же и добил соперника, в касание завершив классную комбинацию.
Что касается Трубина, то Анатолий фактически не имел работы – только 2 удара в створ. Это не помешало украинцу получить 7,2 балла по версии Sofascore – отметим, что все 11 передач вратаря были точными.
Таким образом, Бенфика набрала 58 очков и осталась первой, сохранив отрыв от Спортинга в 3 пункта ("зелено-белые" имеют 2 игры в запасе).
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