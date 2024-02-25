Умер бывший форвард Манчестер Сити и сборной Англии – он выигрывал Кубок европейских чемпионов
Английский футбол оплакивает потерю одного из самых ярких персонажей в своей истории.
В возрасте 75 лет скончался легенда Куинз Парк Рейнджерс – нападающий Стэн Боулс.
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Эксцентричный парень не задержался в родном Манчестер Сити, побегал за Бери, Крю Александра и Карлайл, а потом нашел главный клуб своей жизни – КПР. Боулс выступал за "обручей" с 1972 по 1979 годы, наиграв 315 матчей и оформив 70 голов. Из западного Лондона нападающий перебрался в Ноттингем Форест, с которым выиграл единственные трофеи в карьере – Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА 1980 года. Доигрывал Стэн в Лейтон Ориент и Брентфорде.
В сборной Англии форвард не закрепился – всего 5 матчей, один гол. Причина небанальна: "Эти чертовы международные матчи постоянно приходились на субботу, а я в это время обожаю ходить на скачки и делать ставки".
Игромания и алкоголь стали проблемой Боулса после завершения карьеры, но он справился. В 2022-м в его честь переименовали трибуну Лофтус Роуд (стадион КПР). Последние годы жизни колоритного футболиста были омрачены болезнью Альцгеймера.
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