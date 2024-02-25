В возрасте 75 лет скончался легенда Куинз Парк Рейнджерс – нападающий Стэн Боулс.

Умер легендарный защитник Баварии, который забивал победный гол в финале чемпионата мира

Эксцентричный парень не задержался в родном Манчестер Сити, побегал за Бери, Крю Александра и Карлайл, а потом нашел главный клуб своей жизни – КПР. Боулс выступал за "обручей" с 1972 по 1979 годы, наиграв 315 матчей и оформив 70 голов. Из западного Лондона нападающий перебрался в Ноттингем Форест, с которым выиграл единственные трофеи в карьере – Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА 1980 года. Доигрывал Стэн в Лейтон Ориент и Брентфорде.

В сборной Англии форвард не закрепился – всего 5 матчей, один гол. Причина небанальна: "Эти чертовы международные матчи постоянно приходились на субботу, а я в это время обожаю ходить на скачки и делать ставки".

Игромания и алкоголь стали проблемой Боулса после завершения карьеры, но он справился. В 2022-м в его честь переименовали трибуну Лофтус Роуд (стадион КПР). Последние годы жизни колоритного футболиста были омрачены болезнью Альцгеймера.

It is with a heavy heart we have learned that QPR legend Stan Bowles has passed away.



A footballing icon and arguably the greatest to have ever worn our famous blue and white hoops.



All our thoughts are with his family and friends at this sad time.



RIP, Stan. Forever R’s. ? — QPR FC (@QPR) February 24, 2024

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