Челси принимает Тоттенхэм в перенесенном матче 26 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Тоттенхэм стартует в 21:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

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Михаил Мудрик сохранил место в старте Челси на фоне ужасной кадровой ситуации. У "синих" 14 травмированных из основной команды, поэтому в запасе лишь молодежь – усиления нет.

Стартовые составы команд

Челси: Петрович – Гилкрист, Чалоба, Бадиашиль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуэке, Палмер, Мудрик – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Ашампонг, Касадей, Каслдин, Вашингтон, Дайер, Стардж, Тауряйнен, Тайрик.

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Эмерсон – Биссума, Сарр – Джонсон, Кулусевски, Сон – Ришарлисон.

Запасные: Остин, Бентанкур, Драгушин, Хиль, Хёйберг, Ло Чельсо, Маддисон, Мур, Скипп.