Лига чемпионов

Киевское Динамо дожало Гент на выезде в матче плей-офф ЛЧ – видео голов и обзор поединка квалификации еврокубка.

Роман Безус был удален в матче ЛЧ – украинский легионер получил две желтые карточки за три минуты. В свою очередь Роман Яремчук травмировался в матче против Динамо – форвард Гента сыграл лишь половину тайма.

Украинцы спасли Ференцварош от поражения Мольде – сумасшедший матч приблизил команду Реброва к группе Лиги чемпионов. Пирейский Олимпиакос уверенно обыграл Омонию в поединке плей-офф квалификации ЛЧ.

Украина

Львовский Рух удержал сенсационную ничью против Шахтера в матче с удалением Бондаря и курьёзным автоголом – видео голов и обзор поединка УПЛ.

Евгений Коноплянка получил травму в матче против Руха. Функционеры УАФ Костюченко, Протасов и Плиев заболели COVID-19.

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В Кубке английской лиги Челси благодаря хет-трика Хаверца уничтожил Барнсли, Ньюкасл поиздевался над Моркемом, Арсенал выбил Лестер. Тем временем самый богатый футболист планеты покинул Туманный Альбион.