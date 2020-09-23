Гент – Динамо – видео голов
22:45 - Читати українською
Гент принимает Динамо в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео лучших мгновений поединка Гент – Динамо.
54' live
41’ Тим Кляйндинст
53’ Роман Безус
41’ Тим Кляйндинст
53’ Роман Безус
Стартовое давление Динамо дало плоды уже на 9-й минуте встречи. Караваев прострелил с левого фланга, Буяльский продлил передачу, а Владислав Супряга с нескольких метров переправил мяч в пустые ворота. Судейская бригада засчитала гол после просмотра VAR.
Гент – Динамо Киев: онлайн-трансляция матча ЛЧ
Видео гола Супряги:
Отыгрались хозяева перед перерывом. Это Дорш навесил с углового, а Тим Кляйндинст сыграл на опережение на ближней штанге, оставив не у дел Бущана.
Видео гола Кляйндинста:
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