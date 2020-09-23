Стартовое давление Динамо дало плоды уже на 9-й минуте встречи. Караваев прострелил с левого фланга, Буяльский продлил передачу, а Владислав Супряга с нескольких метров переправил мяч в пустые ворота. Судейская бригада засчитала гол после просмотра VAR.

Гент – Динамо Киев: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Видео гола Супряги:

Отыгрались хозяева перед перерывом. Это Дорш навесил с углового, а Тим Кляйндинст сыграл на опережение на ближней штанге, оставив не у дел Бущана.

Видео гола Кляйндинста: