Коноплянка получил травму в матче против Руха
20:46 - Читати українською
Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка досрочно покинул поле.
Валерий Бондарь 49’
Марлос 67’
49’ Валерий Бондарь
67’ Марлос
Поединок второго тура чемпината Украины Рух – Шахтер завершился для Евгения Коноплянки еще в первом тайме.
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Игрок получил повреждение правого бедра и не смог продолжить встречу. На 29-й минуте Луиш Каштру выпустил Марлоса вместо Евгения. О тяжести травмы 30-летнего ветерана пока не сообщается.
В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка провел 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 5-ю ассистами.
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