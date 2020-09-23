Поединок второго тура чемпината Украины Рух – Шахтер завершился для Евгения Коноплянки еще в первом тайме.

Воспитанник Шахтера подписал контракт с испанским клубом

Игрок получил повреждение правого бедра и не смог продолжить встречу. На 29-й минуте Луиш Каштру выпустил Марлоса вместо Евгения. О тяжести травмы 30-летнего ветерана пока не сообщается.

В прошлом сезоне УПЛ Коноплянка провел 20 матчей, в которых отметился 4 голами и 5-ю ассистами.

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