Зидан и Бавария: звездный тренер однозначно ответил на слухи о своем назначении в Мюнхен
Зинедин Зидан не собирается решать проблему Баварии с поисками нового тренера.
Звездный француз почти три года находится в отпуске и вчера посетил этап Формулы-1 в Майами. Журналисты Sky не упустили возможности расспросить Зизу о Баварии, куда его сватали в последние недели.
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– Кто выиграет в полуфинале ЛЧ – Реал или Бавария?
– Надеюсь, Мадрид. Но это будет тяжелая игра.
– Будете ли вы в будущем тренером Баварии?
– Нет, я просто приду посмотреть матч, – ответил Зидан.
Поиски нового тренера стали большим испытанием для руководства Баварии. Мюнхенцам уже отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Спасти сезон под руководством Томаса Тухеля может только ЛЧ, где немцы в полуфинале сошлись с Реалом. Домашний матч завершился ничьей 2: 2, а повторная игра в Мадриде состоится 8 мая.
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