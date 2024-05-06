Зинедин Зидан не собирается решать проблему Баварии с поисками нового тренера.

Звездный француз почти три года находится в отпуске и вчера посетил этап Формулы-1 в Майами. Журналисты Sky не упустили возможности расспросить Зизу о Баварии, куда его сватали в последние недели.

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– Кто выиграет в полуфинале ЛЧ – Реал или Бавария?

– Надеюсь, Мадрид. Но это будет тяжелая игра.

– Будете ли вы в будущем тренером Баварии?

– Нет, я просто приду посмотреть матч, – ответил Зидан.

Поиски нового тренера стали большим испытанием для руководства Баварии. Мюнхенцам уже отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Спасти сезон под руководством Томаса Тухеля может только ЛЧ, где немцы в полуфинале сошлись с Реалом. Домашний матч завершился ничьей 2: 2, а повторная игра в Мадриде состоится 8 мая.

• Bayern or Real Madrid to win?

Zidane: "Hopefully Madrid. But it's going to be a difficult game"



• Will you be Bayern coach in the future?

Zidane: "No. I'm going to watch the game"



@Sky_PeterH @SkySport_Ben

pic.twitter.com/ez8xM2IdfI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2024

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