Рух принимает Шахтер во втором туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Рух – Шахтер –Движение шокировал именитого соперника настроем на игру, до свистка на перерыв львовяне выглядели лучше, за игроков донецкого клуба. Начало второго тайма стал кошмаром для "горняков", Степаненко от видео голов и обзор матча / Фото ФК Шахтер

Рух шокировал именитого соперника настроем на игру, до свистка на перерыв львовяне выглядели лучше за игроков донецкого клуба.

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Начало второго тайма стал кошмаром для "горняков", Степаненко отметился автоголом, а через три минуты гости вообще остались в меньшинстве, команду подвел Бондарь. Несмотря на численное преимущество игроки Руха не удержали победу, Марлос вырвал ничью для своей команды.

После трех туров чемпионата Украины Шахтер расположился на нетипичной для себя 6-й строчке, Рух – 13-й.

Рух удержал сенсационную ничью против Шахтера в матче с удалением Бондаря и курьёзным автоголом