Матч, как и онлайн-трансляция Гент – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Игру покажет канал "Футбол 2". Смотреть матч Гент – Динамо онлайн можно на oll.tv. Бельгийцы прошли венский Рапид, а украинцы выбили АЗ Алкмар. Это вторая еврокубковая встреча команд. В сезоне 2010/11 они уже играли в рамках квалификации ЛЧ. Динамо дважды спокойно одолело Гент (3:1 и 3:0). Из того состава в команде Луческу сейчас формально находятся четверо. Денис Гармаш даже забивал на выезде, но на первую игру в Бельгию он не поехал. Денис Бойко сейчас запасной, а не основной. А Огнен Вукоевич и Олег Гусев (также знает, как забивать Гента) пересели на тренерскую скамью.

Гент – Динамо: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Первый удар на старте встречи за киевлянами. Жерсон сбросил, Супряга пробил из-за пределов штрафной прямо в руки голкиперу. Не прессингует ни одна из команд. Динамо даже больше владеет мячом в первые минут 10. Бешеный ливень стартовал. Под его мелодию Караваев классно на обыгрыше прошел по левому флангу, отдал в центр, где Буяльский одним касанием нашел Супрягу перед пустыми воротами. Судьи сначала отменили гол, но VAR меняет решение румынского, к слову, арбитра. Застрял там защитник сборной Украины Пластун. Киев повел на 9 минуте при доминировании 60% в контроле мяча.

Гент – Динамо – видео голов

Жерсон заработал на себе желтую для левого защитника Фортуны. Момент за моментом. То Депуатр выскочил за спины, но не решал сам, а сбрасывал на Яремчука, пас на которого перехватили. То Караваев включил скорость, бросил в прорыв Де Пену, но Карлосу позволили лишь угловой заработать. Отмечаем правого защитника сборной Украины. Караваев сегодня опять вынужденно вышел слева, но стал лидером в первые 20 минут по передачам в финальную треть поля – 4, все успешные, одна из которых предголевая. Неожиданное оружие Луческу, который в своем стиле из Суперкубка – стоит с полотенцем на голове у боковой, хоть ливень не утихает.

Яремчук на газоне. Очень неприятная потеря Гента, врачи показывают, что будет замена. А на секундомере лишь 23 минута. Том Кляйндинст очень долго готовится выйти вместо украинца. Где-то 100 секунд Динамо играло в большинстве. Посмотрим, что покажет форвард, который большинство карьеры провел во второй и более низких уровнях Бундеслиги. На камень-ножницы-бумага Де Пена с Шапаренко разыграли, кто будет бить штрафной издалека. Карлос не сильно побеспокоил кипера Руфа. Между тем за 30 минут даже без попытки удара от Гента: 0:3 здесь ведут киевляне. Жерсон и сам заработал предупреждение, только здесь ничья.

Безус заставляет проснуться хозяев. Качнул Шапаренко, классный удар метров с 30 на 36 минуте. Бущан не сразу поймал круглого на дождливом газоне. После замены Яремчука Гент доминирует на поле. Пошли первые удары, острые пасы. Забарный поскользнулся и сыграл рукой. Опасный штрафной привозит 18-летний защитник. Безус и Дорш у мяча, именно экс-динамовец мощно пробил – Миколенко вовремя заблокировал. Однако после углового именно Кляйндинст опередил Супрягу и Бущана, вколотив снаряд под перекладину. Кендзера в компенсированное время замыкал навес Буяльского – было очень близко.

Шапаренко грубо скосили в центре поля. Безус наступил на ногу и заработал справедливую желтую. И еще один брутальный ненужный фол на дальних подступах от своих ворот. Вот это да. Две желтые за 3 минуты, и Гент остается в меньшинстве на 53-й. Это Безус, который завел команду до перерыва, грубо въехал в ногу Буяльского. Заслуженное удаление и полнейший кошмар украинских легионеров. Один поспособствовал голу Динамо, другой быстро травмировался, третий увидел перед собой красный свет. Цыганков на 60-й заменил не слишком заметного Жерсона. Логично.

Первый точный удар после перерыва. Цыганков метров с 25 после смещения в центр – слишком просто для вратаря. Де Декер не собирается ставить автобусы. Ботака вышел на фланг атаки вместо капитана Гента Оджиджа-Офо. Один летний новичок уже забил у бельгийцев, что ж покажет другой? Вербич заменил Супрягу на 67-й. Словенец, только выйдя на поле, завозился с мячом: Нгаду-Нгаджи играл рискованно, но пенальти гостям не подарил. Буяльский пробил с лета – прямо в Руфа. Каждое обострение проходит с правого фланга, где активно вышел Цыганков. Неудивительно, что выходит у Гента именно левый защитник. Игрок сборной Ирана Мохаммади заменил форварда Депуатра.