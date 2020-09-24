Бельгийский Гент в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против Динамо потерял одного из своих ключевых исполнителей. Еще до перерыва поле вынужден был покинуть украинский форвард Роман Яремчук.

Гент – Динамо: Безус был удален в матче ЛЧ – украинский легионер получил две желтые карточки за три минуты

На 22-й минуте наш легионер не смог продолжить игру и попросил замену. Вместо него на поле вышел немецкий нападающий Тим Кляйндинст. Характер травмы украинца неизвестен, однако этот факт особенно неприятен накануне матчей национальной сборной Украины (против Франции, Германии и Испании), в которой Яремчук играет ключевую роль.

К слову, Динамо сумело вырвать победу у бельгийской команды 2:1 и уже 29 сентября будет ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве.

Динамо дожало Гент на выезде в матче плей-офф ЛЧ – удаление и VAR сыграли в пользу команды Луческу