В рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов норвежский Мольде и венгерский Ференцварош разошлись миром (3:3). Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Погодные условия в Норвегии (всего 7 градусов выше нуля в момент стартового свистка) заставили обе команды играть активно с первых минут. Более перспективными выглядели комбинации "Фради", что быстро принесло результат.

Феерия команды Реброва в видеообзоре матча Мольде – Ференцварош – 3:3

На 9-й минуте Ботко получил передачу на правом фланге, прошел немного вперед и прострелил на линию вратарской, откуда Франк Боли точным ударом открыл счет. Пропущенный мяч немного ошарашил хозяев, поэтому в течение определенного времени на поле была только одна команда. Но 10-15 минут спустя Мольде полностью перехватил инициативу и начал нагнетать ситуацию у ворот оппонента.

В частности, две возможности упустил Джеймс. Сначала он пытался замкнуть подачу Аурснеса с фланга, а затем неплохо пробил после навеса Эйкрема с углового – выше ворот. Ференцварош ответил ударом Харатина с линии штрафной после стандарта – мяч разминулся с верхним углом ворот Линде. Еще один напряженный момент до перерыва создал Мольде, когда Кнудцон исполнил опасный кросс. Однако, тот своего адресата не нашел.

Зато старт второй половины оказался настоящим фестивалем. Ботко на 52-й минуте с центра сместился ближе к флангу и элегантно подал – Мирто Узуни головой в одно касание переправил мяч в дальний угол – 0:2! Однако, норвежцы решили не унывать и сломя голову помчались вперед.

Следствием этого стали два мяча за 10 минут. Сначала Леке Джеймс головой замкнул подачу Эйкрема от углового флажка. А на 65-й минуте Магнус сменил роль ассистента на голеадора: Хестад завершил трехходовку передачей на опытного хавбека, а тот в одно касание пробил Дибуша – 2:2!

Мольде – Ференцварош: онлайн-трансляция плей-офф квалификации ЛЧ – как это было

Такой камбэк изрядно вдохновил Мольде. Подопечные Эрлинга Мо зажали Ференцварош на гостевой половине поля и начали "бомбить" будапештцев кроссами и лонгболлами. Напряжение у ворот "Фради" постоянно росло – в одном из эпизодов норвежцы даже претендовали на одиннадцатиметровый, но Реброва и Ко спас VAR. Окончательно от гола венгры, однако, не спаслись.

На 83-й Мольде снова шокировал Ференцварош стандартом. Это Аурснес навесил едва ли не с центра поля, а Мартин Эллингсен головой подсек мяч в угол – Дибуш был бессилен. Третий пропущенный мяч наконец разбудил будапештцев. Гости сразу пошли вперед большими силами и быстро получили выгоду. Помогли украинцы: Зубков пытался пробить из-за пределов штрафной, но попал в руку Бринхильдсену – пенальти, который уверенно реализовал Игорь Харатин.

Итак, 3:3 – невероятно горячий результат в холодной Норвегии. Судьба путевки в групповой этап ЛЧ решится 29 сентября во Будапеште.

Динамо дожало Гент на выезде в матче плей-офф ЛЧ – удаление и VAR сыграли в пользу команды Луческу