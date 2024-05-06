“Ему не нужно много моментов, чтобы забивать, и он это в который раз доказал. Довбык ответил на вызов Беллингема, который забил Кадису, сделав счет 1:1. В этом сезоне в его активе уже 20 голов, и он продолжает двигаться к званию лучшего бомбардира лиги. Забивает уже пять матчей подряд. Во втором тайме он также продемонстрировал свою роль ассистента, отдав голевую передачу Порту. В добавленное время мог забивать пятый гол Жироны, но Кунде вынес мяч с линии ворот”, – пишет AS.

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А вот матч Цыганкова мадридское издание считает неудачным: "Заметно, что он только восстановился после травмы. У него был супершанс после передачи от Савио на 28-й минуте, но он провалился в дуэли с тер Штегеном. В итоге он растаял".

Напомним, что в списке бомбардирской гонки Ла Лиги Довбик опережает Беллингема на два мяча. Пополнить свой багаж он сможет уже в ближайшую пятницу в матче с Лас-Пальмас.

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