Колос отправился в Хорватию, где встретится с Риекой в рамках третьего квалификационного раунда ЛЕ.

Главный тренер команды Руслан Костышин выбрал 21 игрока, среди которых три голкипера, информирует официальный Facebook ковалевцев.

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Никаких серьезных потерь у Колоса нет. Матч против Риеки состоится завтра (24 сентября), начало в 21:45 по киевскому времени. Напомним, на предыдущей стадии "хлеборобы" разобрались с Арисом (2:1).

В случае прохода хорватов подопечные Костышина сыграют против победителя пары Копенгаген (Дания) / Пяст (Польша).

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