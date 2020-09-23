Иван Федык по сравнению с поединком против Колоса сделал три изменения в составе, вместо Стаменковича, Эрнеста и Заставного бросив в бой Брикнера, Климчука и Кухарука. Луиш Каштру, в свою очередь, решил оставить в основе Трубина и Корниенка, а также отправил в запас Степаненко, Соломона, Марлоса и Кривцова – зато во Львове с первых минут вышли Маркос Антонио, Коноплянка, Тете и Бондарь. Очевидно, "горняки" надеялись на лёгкий полутренировочный поединок, в котором лидеров можно и поберечь.

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Начиналось всё так, как и представляли себе гости. Уже на 1-й минуте Тайсон протащил мяч метров на тридцать и выкатил пас Тете под выход один на один, но Бандура успел выбить сферу из-под ног вингера – Тайсон же на добивании решил пробить рабоной, но по воротах не попал. К десятой минуте Шахтер откровенно доминировал, не позволяя Руху сделать больше трёх-четырёх передач подряд, не говоря уже о каких-то попытках выйти в контратаку. Впрочем, даже в этот отрезок встречи было заметно – львовяне очень смело прессингуют в центре, а все атаки дончан явно сваливались на фланг Корниенко. На 11-й минуте это могло вылиться в гол: Виктор исполнил точную подачу на правый край штрафной, а Тете с близкой дистанции пробил в ближний угол – штанга спасла Рух!

Кто же знал, что это будет не только лучший момент Шахтера в первом тайме, но и предпоследний. Более того сразу после попадания в штангу Рух вылетел в контратаку с выходом Мысыка один на один с Трубиным – Марьян пробил мимо дальнего угла! Ещё через три минуты Кухаревич, избежав офсайда, пробил с линии штрафной над перекладиной. "Горняки" аж на 25-й минуте огрызнулись дальним выстрелом Коноплянки на верхние ряды трибун, после чего Евгений попросил замену – вингер потянул мышцу. На поле вышел Марлос, однако лучше Шахтер после этого не заиграл.

Дончане в последующие пятнадцать минут вообще ничего не создали, бесцельно катая мяч в центре и постоянно ошибаясь при попытке исполнить передачу на продвижение. Рух уверенно оборонялся средним блоком и регулярно вылетал в контратаки с ударами – на 23-й минуте с левого угла штрафной пробивал Брикнер (в руки Трубину), на 33-й он же выстрелил с похожей позиции мимо дальней штанги, а на 39-й Дуць головой замыкал подачу с правого фланга (неточно). Перед всеми этими эпизодами львовяне быстро отбирали мяч на чужой трети поля! Впрочем, на 40-й минуте за свою смелость они едва не поплатились: Тайсон вырезал шикарную передачу из центра поля на ход Додо, а тот вместе с Мораесом фактически вышел 2-в-1 против Бандуры – в завершении выпада фулбек покатил на Жуниора, но тот замешкался на приёме и неуклюже пробил мимо ворот. Рух ответил на 45-й навесом на Кухарука с ударом головой выше ворот.

В конце концов, на перерыв команды ушли при нулевом счете и при катастрофическом футболе Шахтера. На второй тайм Луиш Каштру решил бросить в бой Соломона и Степаненко, а Тарас "отблагодарил" главного тренера голом уже через 75 секунд после возобновления игры – в свои ворота. Всё началось с прорыва Кухарука по левому флангу и прострела в штрафную, который Степаненко срезал в ближний угол – мяч летел медленно, но Трубин его не поймал! 1:0! Курьёзный, но максимально заслуженный гол Руха.

"Горняки" продолжали позориться, на 49-й минуте оставшись в меньшинстве в результате подката Бондаря – Валерий получил жёлтую карточку. На 50-х минутах произошла небольшая буря с несколькими предупреждениями в обе стороны, но нового удаления арбитр Максим Козыряцкий не допустил. Рух после этого момента стал защищать счёт, иногда вылетая в контратаки без завершения, однако и дончане впереди действовали слишком хаотично. Никакой остроты их атаки не несли. В таком ключе матч продолжался до 67-й минуты, пока не сработал класс гостей: Тайсон блестящей передачей из глубины вывел Марлоса один на один, а тот перебросил Бандуру – 1:1.

Особых изменений в содержании игры после этого не произошло. Шахтер до 79-й минуты организовал всего несколько бесперспективных вривань в штрафной и всего один удар по воротам – это Тайсон с дистанции слабо пробил в руки Бандуре. Рух грамотно оборонялся, а на 80-й ещё и вылетел в контратаку с мощным дальним ударом Русина – над перекладиной! После этого "горняки" пошли в навал, создав ряд полумоментов; самым близким к голу был Фернандо, на 90-й минуте замкнувший подачу с углового ударом головой над перекладиной. Львовяне же едва не выиграли в компенсированное время: на 90+1-й Кондраков завершил контру обводкой Матвиенко в штрафной и ударом с острого угла мимо дальней штанги, а на 90+4-й он же метров с 11-ти пробил над перекладиной с отскока.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью во Львове. Рух набрал первое очко в чемпионате, но остался на предпоследней позиции в турнирной таблице. Шахтер, имея пять зачётных баллов в активе, идет шестым.

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