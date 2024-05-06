"Впереди нас ждёт переходный период, и я буду его частью. Я бы не говорил, что будет страшно, "интересно" и "захватывающе" – более подходящие слова. Думаю, сейчас клуб сосредоточен на определении фигуры следующего главного тренера, и сейчас это самое главное.

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Как я уже говорил, я очень счастлив здесь. Я люблю этот клуб, вы и сами это видите. Ливерпуль уже стал большой частью моей жизни. Это всё, что я могу сказать. Очень горжусь, что играл и сражался за Юргена Клоппа. Считаю, эта борьба была успешной", – цитирует ван Дейка ВВС.

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