Олимпиакос принимал Омонию в рамках плей-офф квалификации ЛЧ. Читайте отчет на Футбол 24.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации первый матч

Олимпиакос – Омония – 2:0

Голы: Вальбуэна, 69 (пен.), Эль-Араби, 90+2

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Хозяева прогнозируемо завладели инициативой с первых минут, но мяч упорно не летел в ворота.

После перерыва грекам помог арбитр открыть счет, назначив пенальти в ворота гостей с Кипра. 11-метровый уверенно реализовал Вальбуэна. Игроки Омонии даже после гола не смогли ничего противопоставить сопернику и перед финальным свистком пропустили еще раз.

Ответный матч между этими командами состоится на Кипре 29 сентября.

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