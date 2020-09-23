В среду, 23 сентября, состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка английской лиги. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Кубок англиійской лиги, 1/16 финала

Миллуолл – Бернли – 0:2

Голы: Браунхилл, 45, Выдра, 90+3

Престон – Брайтон – 0:2

Голы: Джаханбахш, 57, Мак Аллистер, 75

Сток Сити – Гиллингем – 1:0

Гол: Кемпбелл, 37

Фулхем – Шеффилд Уэнсдей – 2:0

Голы: Камара, 9, Рид, 32

Лестер – Арсенал – 0:0 (после первого тайма)

Моркем – Ньюкасл – 0:5 (после первого тайма)

Флитвуд – Эвертон – 0:2 (после первого тайма)

Челси – Барнсли – 3:0 (после первого тайма)

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Представитель Чемпионшипа Миллуол на своем поле уступил Барнли. Полузащитник "бордовых" Джош Браунхилл на последней минуте первой сорокапятиминутки вывел гостей вперед, а уже в компенсированное время Матей Выдра снял все вопросы о победителе.

Футболисты Престона мужественно отбивались от Брайтона весь первый тайм, но на большее их не хватило. Иранский форвард "чаек" Алиреза Джаханбахш открыл счет после перерыва, а финальную точку поставил Алексис Мак Аллистер.

Сток Сити, обладая огромной преимуществом, на классе одолел единственного представителя Лиги 1 в этот вечер Гиллингем. Тайрес Кэмпбелл в конце первого тайма забил единственный гол во встрече.

Фулхэм не имел проблем в поединке с Шеффилд Уэнсдей. Еще до перерыва точные выстрелы Абубакара Камара и Бобби Рида определили победителя матча.

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