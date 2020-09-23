Кубок лиги: Брайтон одолел Престон, Бернли переиграл Миллуол, Фулхэм разобрался с Шеффилд Уэнсдей
В среду, 23 сентября, состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка английской лиги. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Кубок англиійской лиги, 1/16 финала
Миллуолл – Бернли – 0:2
Голы: Браунхилл, 45, Выдра, 90+3
Престон – Брайтон – 0:2
Голы: Джаханбахш, 57, Мак Аллистер, 75
Сток Сити – Гиллингем – 1:0
Гол: Кемпбелл, 37
Фулхем – Шеффилд Уэнсдей – 2:0
Голы: Камара, 9, Рид, 32
Лестер – Арсенал – 0:0 (после первого тайма)
Моркем – Ньюкасл – 0:5 (после первого тайма)
Флитвуд – Эвертон – 0:2 (после первого тайма)
Челси – Барнсли – 3:0 (после первого тайма)
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Представитель Чемпионшипа Миллуол на своем поле уступил Барнли. Полузащитник "бордовых" Джош Браунхилл на последней минуте первой сорокапятиминутки вывел гостей вперед, а уже в компенсированное время Матей Выдра снял все вопросы о победителе.
Футболисты Престона мужественно отбивались от Брайтона весь первый тайм, но на большее их не хватило. Иранский форвард "чаек" Алиреза Джаханбахш открыл счет после перерыва, а финальную точку поставил Алексис Мак Аллистер.
Сток Сити, обладая огромной преимуществом, на классе одолел единственного представителя Лиги 1 в этот вечер Гиллингем. Тайрес Кэмпбелл в конце первого тайма забил единственный гол во встрече.
Фулхэм не имел проблем в поединке с Шеффилд Уэнсдей. Еще до перерыва точные выстрелы Абубакара Камара и Бобби Рида определили победителя матча.
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