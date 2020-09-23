УЕФА определился с номинантами на награду лучшему игроку сезона – завершена впечатляющая серия Роналду и Месси
Кевин Де Брюйне, Роберт Левандовски и Мануэль Нойер стали главными претендентами на звание игрока сезона 2019/20.
Интересно, что сезон 2019/20 стал по-настоящему уникальным: в тройку претендентов впервые не попали Лионель Месси и Криштиану Роналду после того, как была утверждена награда лучшему игроку по версии УЕФА в 2011 году.
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Отметим, что Левандовски и Нойер были лидерами Баварии, которая в итоге стала победителем Лиги чемпионов – Роберт ко всему стал лучшим бомбардиром турнира с 15 голами. Кевин де Брюйне вылетел из Манчестер Сити в 1/4 финала.
Напомним, что в прошлом году награду получил защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, а его клуб стал обладателем "ушастого" трофея.
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