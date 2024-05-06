Артем Довбик после каталонского дерби продолжает оставаться лидером бомбардирской гонки Ла Лиги, оформив гол плюс пас в матче с Барселоной. В активе украинца 20 мячей и 5 ассистов в текущем сезоне, а благодаря победе в каталонском дерби Жирона обеспечила себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

О досрочном чемпионстве Реала и роли в нем Андрея Лунина, шансах Довбика на Пичичи, возможном переход украинца в Атлетико и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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