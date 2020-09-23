Десна обнародовала полный список игроков на исторический матч против Вольфсбурга
Главный тренер Десны Александр Рябоконь выбрал состав для поединка третьего раунда квалификации Лиги Европы с Вольфсбургом.
В Германию полетели 22 игрока – два голкипера и 20 полевых, информирует черниговский клуб на странице в Facebook.
Вольфсбург – Десна: где смотреть матч Лиги Европы
Среди отсутствующих можно отметить арендованного из Шахтера Михаила Мудрика. Сегодня (23 сентября) Десна вылетит в Германию, а завтра в 21:15 начнется встреча с Вольфсбургом. Для черниговцев этот матч станет историческим дебютом в еврокубках.
Напомним, на этой стадии Лиги Европы будет играть еще один представитель Украины – Колос поедет в гости к Риеке.
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