В Германию полетели 22 игрока – два голкипера и 20 полевых, информирует черниговский клуб на странице в Facebook.

Вольфсбург – Десна: где смотреть матч Лиги Европы

Среди отсутствующих можно отметить арендованного из Шахтера Михаила Мудрика. Сегодня (23 сентября) Десна вылетит в Германию, а завтра в 21:15 начнется встреча с Вольфсбургом. Для черниговцев этот матч станет историческим дебютом в еврокубках.

Напомним, на этой стадии Лиги Европы будет играть еще один представитель Украины – Колос поедет в гости к Риеке.

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