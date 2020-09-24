Буяльський і Де Пена / Getty Images

Ліга чемпіонів

Київське Динамо дотиснуло Гент на виїзді в матчі плей-офф ЛЧ – відео голів і огляд поєдинку кваліфікації єврокубка.

Роман Безус був вилучений у матчі ЛЧ – український легіонер отримав дві жовті картки за три хвилини. Натомість Роман Яремчук травмувався у матчі проти Динамо – форвард Гента зіграв лише половину тайму.

Українці врятували Ференцварош від поразки Мольде – божевільний матч наблизив команду Реброва до групи Ліги чемпіонів. Пірейський Олімпіакос впевнено обіграв Омонію у поєдинку плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Україна

Львівський Рух втримав сенсаційну нічию проти Шахтаря у матчі з вилученням Бондаря та курйозним автоголом – відео голів та огляд поєдинку УПЛ.

Євген Коноплянка зазнав травми у матчі проти Руха. Функціонери УАФ Костюченко, Протасов і Плієв захворіли на COVID-19.

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У Кубку англійської ліги Челсі завдяки хет-трику Хаверца знищив Барнслі, Ньюкасл познущався над Моркемом, Арсенал вибив Лестер. Натомість найбагатший футболіст планети покинув Туманний Альбіон.