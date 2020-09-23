Соперник сборной Украины на Евро-2020 снова в полном составе.

Франк де Бур стал новым главным тренером национальной команды Нидерландов, сообщает официальный сайт "оранжевых".

Шевченко объявил список игроков на октябрьские матчи сборной Украины – есть один новичок

50-летний специалист подписал контракт до 2022 года. Напомним, должность главного тренера Оранье стала вакантной после того, как команду покинул Рональд Куман, который возглавил Барселону. Исполняющим обязанности был Дуайт Лодевегес, ранее работавший ассистентом Кумана.

К слову, последним клубом де Бура был американский Атланта Юнайтед, который он покинул в июле этого года. Ранее Франк работал с амстердамским Аяксом (с которым становился четырехкратным чемпионом страны), миланским Интером и английским Кристал Пэлас. Кроме того, специалист был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов (2008-2010) – во время его каденции "оранжевые" стали вице-чемпионами мира.

Отметим, что именно Нидерланды станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок состоится летом следующего года в Амстердаме.

Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-му