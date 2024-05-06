КДК УАФ объявил наказание защитнику Динамо Александру Тымчику за красную карточку, которую тот заработал в конце матча с СК Днепр-1.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял решение относительно грубого подката защитника Динамо Александра Тымчика в поединке 26-го тура УПЛ с СК Днепр-1, сообщает официальный сайт УАФ.

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Игрока отстранили на три матча (за агрессивное поведение), из которых на один – условно. Учитывая то, что Александр уже пропустил матчи с Вересом и Колосом, очевидно, он сможет сыграть с Шахтером.

Напомним, Классическое состоится в субботу, 11 мая, на Арена Львов. Начало матча в 18:00. Шахтер после 27-ми туров опережает Динамо на 4 очка и в случае победы досрочного оформит чемпионство.

К слову, Тымчик в текущем сезоне провел за киевлян 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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