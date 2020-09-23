Самый богатый футболист мира Фаик Болкиах продолжит карьеру в Маритиму, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Фаик Болкиах – самый богатый футболист мира, выступающий за дубль Лестера

22-летний игрок переехал в Примейра-лигу из Лестера после того, как "лисы" не предложили ему продлить контракт. За свою карьеру он не провел ни одной игры за первую команду Лестера.

Напомним, племянник султана Брунея, чье состояние оценивается в 18 млрд долларов, начал свою карьеру в АФК Ньюбери, откуда в 2009 году перебрался в Саутгемптон. После четырех лет выступлений за молодежные команды "святых", он по сезону провел в Арсенале и Челси, однако не смог зарекомендовать себя должным образом. В 2016-м Фаик покинул Лондон и заключил контракт с Лестером. С 2016 года выступает в составе национальной сборной Брунея.

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