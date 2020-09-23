Сразу три вице-президента Украинской ассоциации футбола сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает Sport Arena.

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Среди инфицированных оказались Олега Протасов, Алан Плиев и Вадим Костюченко. О самочувствии функционеров УАФ пока не сообщается. Стоит отметить, недавно коронавирусом переболел глава организации Андрей Павелко.

В федерации пока не прокомментировали эту информацию.

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