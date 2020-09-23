Костюченко, Протасов и Плиев заболели COVID-19, – СМИ
17:19 - Читати українською
В руководящем звене УАФ зафиксирована вспышка коронавируса.
Сразу три вице-президента Украинской ассоциации футбола сдали положительные тесты на COVID-19, сообщает Sport Arena.
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Среди инфицированных оказались Олега Протасов, Алан Плиев и Вадим Костюченко. О самочувствии функционеров УАФ пока не сообщается. Стоит отметить, недавно коронавирусом переболел глава организации Андрей Павелко.
В федерации пока не прокомментировали эту информацию.
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