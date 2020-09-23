Хавбек Гента Роман Безус подвел свою команду в поединке Лиги чемпионов.

Гент остался в меньшинстве во время матча плей-офф квалификации ЛЧ против киевского Динамо.

Гент – Динамо Киев: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Украинский полузащитник хозяев умудрился дважды сфолить с интервалом в три минуты. Рефери поединка оценил каждое нарушение правил Романа на желтую карточку и отправил Безуса отдыхать.

Стоит отметить, что в первом тайме покинул поле из-за травмы украинский форвард Гента Роман Яремчук.

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