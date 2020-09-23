Гент – Динамо: Безус был удален в матче ЛЧ – украинский легионер получил две желтые карточки за три минуты
23:37 - Читати українською
Хавбек Гента Роман Безус подвел свою команду в поединке Лиги чемпионов.
80' live
41’ Тим Кляйндинст
53’ Роман Безус
Карлос Де Пена 79’
41’ Тим Кляйндинст
53’ Роман Безус
79’ Карлос Де Пена
Гент остался в меньшинстве во время матча плей-офф квалификации ЛЧ против киевского Динамо.
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Украинский полузащитник хозяев умудрился дважды сфолить с интервалом в три минуты. Рефери поединка оценил каждое нарушение правил Романа на желтую карточку и отправил Безуса отдыхать.
Стоит отметить, что в первом тайме покинул поле из-за травмы украинский форвард Гента Роман Яремчук.
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