Главные новости футбола 19 марта: Мораес вызван в сборную Украины, Цыганков и Бакалов – лучшие в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 марта.

Сборная Украины

Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины и сразу провел первую тренировку в национальной команде.

Роман Зозуля иронично прокомментировал вызов Мораеса в сборную Украины. Между тем Украина спасла честь Неймара натурализацией форварда Шахтера.

Кроме того, Руслан Ротань провел первую тренировку во главе молодежной сборной Украины. А Евгений Коноплянка стал на защиту Ракицкого и не исключил свой переезд в Россию.

Украина

Юрий Бакалов стал лучшим тренером 22-го тура УПЛ. Также Виктор Цыганков – лучший игрок отчетного тура Премьер-лиги.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что Ворскла склоняется к увольнению Сачко с должности главного тренера. Тем временем Ворскла опровергла слухи о возможном увольнении наставника.

Также Олимпик объявил о трансфере нигерийского защитника Игвекали. Нападающий Динамо Фран Соль показал, как тренируется с поврежденным плечом в послеоперационный период.

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Мадридский Реал рассматривает возможность обмена Куртуа на Де Хеа. Зато Эден Азар прокомментировал слухи о переходе в Реал в летнее трансферное окно.