toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Хоффенхайм объявил имя тренера, который станет преемником Нагельсманна

15:12 12 Читати українською
Хоффенхайм объявил имя тренера, который станет преемником Нагельсманна
Схройдер и Нагельсманн / фото: imago

Альфред Схройдер вскоре заменит Юлиана Нагельсманна на тренерском мостике Хоффенхайма.

Немецкий клуб на официальной странице в Twitter объявил, что Альфред Схройдер станет главным тренером Хоффенхайма после того, как Юлиан Нагельсманн покинет клуб по окончании текущего сезона.

Шальке официально уволил Тедеско – Коноплянка остался без главного тренера

Сейчас будущий наставник Хоффе работает в тренерском штабе Аякса. К слову, Схройдер работал в структуре немецкого клуба с 2015 по 2018 года в качестве помощника главного тренера.

Хоффенхайм подписал контракт с Альфредом, который рассчитан до 30 июня 2022 года. Напомним, Нагельсманн возглавит РБ Лейпциг после сезона 2018/19

Месси лидирует в гонке за "Золотую бутсу": юный чемпион мира и итальянский ветеран наступают на пятки Лео

Теги
Альфред Схройдер Альфред Схройдер Хоффенхайм Хоффенхайм Германия Трансферы Юлиан Нагельсманн Трансферы Чемпионата Германии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
26
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук