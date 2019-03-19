Хоффенхайм объявил имя тренера, который станет преемником Нагельсманна

Альфред Схройдер вскоре заменит Юлиана Нагельсманна на тренерском мостике Хоффенхайма.

Немецкий клуб на официальной странице в Twitter объявил, что Альфред Схройдер станет главным тренером Хоффенхайма после того, как Юлиан Нагельсманн покинет клуб по окончании текущего сезона.

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Сейчас будущий наставник Хоффе работает в тренерском штабе Аякса. К слову, Схройдер работал в структуре немецкого клуба с 2015 по 2018 года в качестве помощника главного тренера.

Хоффенхайм подписал контракт с Альфредом, который рассчитан до 30 июня 2022 года. Напомним, Нагельсманн возглавит РБ Лейпциг после сезона 2018/19

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