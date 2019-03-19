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Ворскла склоняется к увольнению Сачко – известно имя потенциального преемника, – Бурбас

09:15 377 Читати українською
Ворскла склоняется к увольнению Сачко – известно имя потенциального преемника, – Бурбас
Василий Сачко / ФК Олимпик

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко, скорее всего, покинет полтавскую команду. Известно, кто может заменить наставника.

Ворскла размышляет над вариантом увольнения главного тренера Василия Сачко, сообщает журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас. На его место может прийти Валерий Кривенцов.

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Сам наставник уже заявил, что готов моментально покинуть команду, если дело в нем.

Сачко возглавляет Ворсклу с 2014 года и успел выиграть с командой бронзовые награды УПЛ в сезоне 2017/18.

Теги
Ворскла Ворскла Трансферы Трансферы чемпионата Украины Василий Сачко Василий Сачко Игорь Бурбас
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