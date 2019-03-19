Ворскла склоняется к увольнению Сачко – известно имя потенциального преемника, – Бурбас

Сборная Украины — 12:10 47
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Мораес прибыл в лагерь сборной Украины
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Мораес официально вызван в сборную УкраиныСборная Украины — 10:22 367
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Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показникамиБельгия — 18 март 459
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Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобаєтьсяЕвро-2020 — 18 март 593
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Евро-2020: Украина начала подготовку к первым матчам отбора – прямая трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 18 март 408