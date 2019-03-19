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"Я счастлив", – Почеттино не собирается покидать Тоттенхэм

11:14 22 Читати українською
"Я счастлив", – Почеттино не собирается покидать Тоттенхэм
Маурисио Почеттино / фото ФК Тоттенхэм

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино рассказал, что ему нравится работать с лондонской командой.

"Я очень счастлив в Тоттенхэме. У меня есть контракт, который рассчитан еще на четыре года. Я наслаждаюсь этим каждый день.

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Все, что может случиться завтра, будет следствием сегодняшнего дня. Но я не смотрю далеко вперед и не думаю, что будет в долгосрочной перспективе. Я подписал новый контракт со "шпорами" потому что чувствую себя счастливым", – передает слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, Почеттино рассматривался как один из потенциальных кандидатов, которые могут возглавить Реал. В итоге главным тренером мадридцев стал Зинедин Зидан.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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