Лозаннский суд удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о финансовом фэйр-плей – УЕФА возобновил дело с нарушениями

Осенью прошлого года французский клуб подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о возобновлении дела о нарушении клубом правил финансового фэйр-плея.

13 июня 2018 УЕФА закрыл расследование ПСЖ, не найдя никаких нарушений. 22 июня УЕФА принял решение открыть дело снова, однако официально это было сделано только 3 октября, информирует официальный сайт CAS.

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Таким образом, УЕФА возбудил свой собственный регламент, согласно которому дело может быть возобновлено в течение 10 дней после того, как об этом было объявлено.

В связи с этим CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ, так как УЕФА открыл дело повторно с нарушениями.

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Журналист Тарик Панжа сообщает, что данное решение не влияет на расследование в отношении ПСЖ по трансферов Неймара и Килиана Мбаппе летом 2017 года.