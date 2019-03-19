Олимпик объявил о трансфере нигерийского защитника Игвекали

Защитник Дарлингтон Игвекали продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Донецкий Олимпик оформил переход центрального защитника Дарлингтона Игвекали, сообщает пресс-служба клуба.

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18-летний нигериец является воспитанником Magic international football club ENUGU. После окончания обучения в академии перебрался в Аланьяспор. В Турции Игвекали выступал за команду U-21, где сыграл восемь матчей и получил 5 жовтых карточек.

С Олимпиком нигериец подписал контракт до 2023-го года и будет выступать под номером 20.

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