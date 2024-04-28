Метц дома проиграл Лиллю (1:2), за который отличился Исмаили. Отчет о матче Лиги 1 читайте на "Футбол 24".

Франция. Лига 1, 31 тур

Метц– Лилль– 1:2

Голы: Микаутаде, 23 (пен)– Исмаили, 32, Языджи, 44

Паулу Фонсека в последние недели вынужден отбиваться от вопросов о своем будущем. Контракт с Лиллем истекает летом, поэтому тренера активно сватают в именитые клубы. Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, Фонсека – фаворит на тренерское кресло Марселя. Португалец рассматривается специалистом, который сможет перезапустить кризисную команду.

Фонсека отомстил Марселю за Шахтер – автогол Исмаили не помешал Лиллю подняться в зону ЛЧ

Foot Mercato пишет об интересе Вест Хэма к бывшему наставнику Шахтера, но на горизонте есть большой бренд. На Фонсеку претендует Милан, где пока что не определились, кто заменит Стефано Пиоли. Паулу отказывается комментировать слухи: "Я спокоен и сконцентрирован на последних матчах сезона. Мое будущее сейчас не на первом месте. Я еще не принял решения. Значительно важнее сейчас судьба Лилля".

Лилль сегодня одержал важную победу и поднялся в топ-3 турнирной таблицы. "Доги" опередили Брест на два очка, а от Ниццы оторвались на семь баллов. Таким образом, Паулу Фонсека улучшил шансы команды на выход в Лигу чемпионов.

Лилль не без проблем обыграл Метц на выезде. Гости пропустили первым, когда Стефани Фраппар назначила пенальти – мяч попал в руку Бенталебу. Лилль сумел быстро отыграться. Героем эпизода стал бывший латераль Шахтера. Исмаили организовал и завершил шикарную комбинацию, прибежав с фланга через центр в чужую штрафную. Перед перерывом Языджи забил победный гол.