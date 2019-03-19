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Соль показал, как тренируется с поврежденным плечом

19 марта 22:49 64 Читати українською
Соль показал, как тренируется с поврежденным плечом
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Фран Соль продолжает восстанавливаться от травмы плеча.

Испанский форвард показал, что травма не мешает ему работать над поддержанием физической формы.

Фран Соль пропустит 2-3 месяца – форвард рискует не сыграть в этом сезоне

Напомним, Соль получил травму в матче 20-го тура УПЛ Десна – Динамо и пропустил оба поединка против Челси в 1/8 финала Лиги Европы. Если восстановление испанца затянется, то он не поможет команде в текущем сезоне, ведь базовая дата последнего тура УПЛ – 31 мая.

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