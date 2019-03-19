"Надо брать бразильский паспорт", – Зозуля иронично прокомментировал вызов Мораеса в сборную Украины

Форвард Альбасете Роман Зозуля скептически высказался о вызове нападающего Шахтера Жуниора Мораеса в сборную Украины.

"Не переживай, меня туда не протащат... Мне нужно паспорт поменять на бразильский. Как мне такое "усиление" сборной? Думаю мое мнение очевидно. Но зато в Ла Лигу попал. Думаю, игроков из 6 зоны в Ла Лигу не берут...", – написал Зозуля в комментариях в Facebook.

Мораес официально вызван в сборную Украины

Вместе с Альбасете Роман находится на 3 строчке в турнирной таблице Сегунды,

его команда набрала 57 очков. Эта позиция дает право сыграть в плей-офф за выход в Примеру.

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